Dehors gratis anche per il 2021

TORTONA - A seguito dell’annuncio del governo e in attesa della pubblicazione del nuovo Decreto Legge che prevederà la graduale riapertura delle attività a partire da lunedì 26 aprile, il Comune di Tortona ha messo nuovamente a disposizione sul proprio sito web i moduli di richiesta di occupazione di suolo pubblico, sia per estensione di aree già utilizzate che per richiesta di nuovi spazi.

Come lo scorso anno resta valida la norma, prorogata dal Governo per ora fino al 30 giugno 2021, di concessione gratuita dell’utilizzo del suolo pubblico per i dehors delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande, in considerazione degli obblighi di distanziamento sociale introdotte per limitare la diffusione del coronavirus, e dell’annunciata normativa che consentirà l’attività soltanto all’aperto.