Oggi in Piemonte vaccinate quasi 25mila persone

ALESSANDRIA - Appuntamento serale con il consueto aggiornamento dei dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, mercoledì 21 aprile, quasi 25mila persone sono state vaccinate contro il Covid-19.

Nello specifico, sono 24.929 le persone che hanno ricevuto il siero (dato delle 18.30), mentre a 5.331 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 6.095 gli over80, 6.562 i settantenni (di cui 1.839 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 8.435 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.296.673 dosi (di cui 393.458 come seconde), corrispondenti al 93,3% di 1.389.820 finora disponibili per il Piemonte. Sono in distribuzione oggi 109.980 dosi di Pfizer e 29.600 dosi di AstraZeneca. Domani sono attese in Piemonte 12.800 dosi di Johnson&Johnson