Strappo Bertram, battuta Scafati

VOGHERA - Successo in volata per la Bertram che nella prima gara della fase 2 supera in casa Scafati (69-67) al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. Un successo prezioso che consente alla squadra di coach Marco Ramondino (Cannon 18 punti) di partire nel modo giusto nella fase ad orologio.

STRAPPO FINALE

Primo quarto equilibrato al PalaOltrepò: dopo un buon avvio di Scafati, il Derthona rientra con le giocate di Sanders e la tripla di D’Ercole (16-18). Sull’inerzia Bertram avanti nella seconda frazione con Scafati che con Musso sorpassa al riposo 39-36. L’equilibrio continua anche nella ripresa (53-53 al 30’). Nell’ultima frazione le due squadre continuano spalla a spalla. La gara si decide nei minuti finali. La Bertram è più lucida, chiude in difesa e piazza un 9-1 sull’asse Cannon - Severini che decide il match (69-67).



BERTRAM- GIVOVA 69-67

(16-18, 36-39, 53-53)

Bertram Derthona: Cannon 18, Gazzotti, Ambrosin 3, Tavernelli 7, D’Ercole 8, Fabi 6, Mascolo 7, Severini 4, Sanders 14, Morgillo 2. All. Ramondino

Givova Scafati: Musso 5, Palumbo 9, Jackson 10, Thomas 17, Rossato 9, Benvenuti 9, Cucci 8. N.e.: Festinese, Grimaldi, Dincic. All. Finelli

