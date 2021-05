Derthona story: ecco la seconda stagione

TORTONA - Oggi, primo maggio, ricorre convenzionalmente la nascita della gloriosa società calcistica di Tortona, il Derthona Fbc 1908. Per festeggiarlo, il trust "Noi siamo il Derthona" ha pensato di regalare, come ogni anno, un tuffo nel passato, per ripercorrere insieme le tappe più belle della storia dei 'leoni'.

Un anno fa raccontarono la nascita del Derthona e gli incredibili anni in Prima Divisione, la Serie A dei primi del '900, attraverso la lettura del libro "Ottanta anni di ruggiti", accompagnata da suggestive immagini storiche. Questa volta la seconda stagione affronta la ricostruzione di uno dei momenti di picco della storia dei 'leoni': la cavalcata in Serie C tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70, con le testimonianze inedite dei protagonisti di quelle stagioni.

Una collana di racconti che accompagneranno i giovedì del mese di maggio, nata da un'idea di "Noi Siamo Il Derthona", scritta e raccontata dalla voce di Marco Pagano, confezionata dalle riprese e montaggio di Alessandro Gavazza: tutto per rivivere i grandi successi della squadra. Il primo appuntamento è previsto per giovedì sera 6 maggio alle ore 21.00 per la seconda stagione di "Derthona Story: Anni '67-'74".