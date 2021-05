Tumore del cavo orale, visite gratuite grazie ai Rotary Club

Il prossimo 15 maggio torna l’annuale appuntamento con la Giornata mondiale della prevenzione del tumore del cavo orale, volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo tumore spesso sottovalutato. Si tratta, infatti, dell’ottava forma tumorale più diffusa al mondo e la sua incidenza complessiva a livello mondiale è in aumento.

La buona notizia è che quando il carcinoma è rilevato e curato nelle sue fasi iniziali si ottiene una guarigione che va dal 75 al 100 per cento dei casi. Condurre uno stile di vita sano e sottoporsi a controlli periodici è, dunque, di fondamentale importanza.

Il consiglio è quello di sottoporsi a controlli periodici eseguiti da uno specialista. È inoltre buona norma effettuare una visita odontoiatrica all’anno per verificare la salute dei denti e delle mucose. Questa buona abitudine diventa essenziale dopo i 60 anni in soggetti che presentino eventuali fattori di rischio, come il fumo e l’abuso di alcol.

La prevenzione ha permesso di abbattere la mortalità per cancro orale negli ultimi vent’anni, migliorando la qualità della vita e la sopravvivenza. Ecco il motivo per cui i club Rotary di Gavi, Novi e Tortona hanno pensato di affiancare le iniziative dell’International Oral Cancer Day con il “Progetto sorriso”. Per tutto il mese di maggio, le persone sopra i quarant’anni di età potranno eseguire visite odontoiatriche gratuite, negli studi che aderiscono all’iniziativa (vedi elenco in basso).

Quali sono i sintomi? La presenza sulle mucose del cavo orale di una tumefazione persistente, di una macchia bianco rossastra che non si risolve, o di una ferita che non si rimargina sono possibili segnali di allarme perché potrebbero essere la manifestazione di una lesione pre tumorale o già di un tumorale del cavo orale in fase iniziale.