Gestione Ambiente parla di compostaggio

TORTONA - Gestione Ambiente aspetta i suoi utenti domani, mercoledì 5 maggio dalle ore 19.00, in diretta streaming sul canale YouTube del Gruppo Acos e sulla pagina Facebook di Gestione Ambiente.

Si parlerà della nuova raccolta differenziata dei rifiuti con Francesca Danieli e Marco Peretti, responsabili di Gestione Ambiente, e della tecnica di compostaggio domestico insieme a Sara Sterpin, responsabile dell'Associazione di Promozione Sociale La Montanina. Se avete dubbi, curiosità, necessità di approfondimenti, potete interagire in diretta con Gestione Ambiente oppure scrivere le vostre domande su WhatsApp al numero di cellulare 340.3865725.

Si ricorda che con il nuovo sistema di raccolta differenziata l’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e del vegetale è la compostiera; si può farne richiesta in fase di consegna. Il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere uno sconto nella Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche).

Con quella di domani termineranno, per ora, le dirette streaming; riprenderanno infatti gli incontri pubblici. A breve, Gestione Ambiente comunicherà le date e i luoghi.