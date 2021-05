Derthona, settimana con il segno '+'

TORTONA – Settimana positiva per le formazioni giovanili del BasketBall Lab del Derthona. Alle sconfitte subite da Serie C, Under 18 Eccellenza e Under 15, si contrappongono i successi dell’Under 18 Silver, dell’Under 14 e (doppio) dell’Under 13.

Partiamo dai Leoni in canotta Olympia Voghera che nel campionato di Serie C Silver incappano in una sconfitta in volata (Banchero 22 punti, Sackey 18) sul campo di Sedriano, al termine di una gara equilibrata e risolta solo nel finale.

Sconfitta anche per l’Under 18 Eccellenza di coach Luciano Nunzi che si arrende in casa al Cus Torino solo nell’ultimo periodo dopo tre quarti equilibrati (65-73).

Straripante successo invece per l’Under 18 Silver, che schianta i pari età di Moncalieri (112-28 alla sirena), indirizzando la partita fin dalle battute iniziali (26-7 al 10’) e creando un solco irrecuperabile per gli avversari.

Successo con ampio margine anche per l’Under 15 (Edoardo Bordoni 28 punti) sul campo di Trecate. I bianconeri giocano con intensità e attenzione sui due lati del campo e accumulano un margine importante già all’intervallo (27-53). Nella ripresa il divario cresce ulteriormente fino al 51-111 finale.

Prima partita casalinga stagionale, con vittoria, per l’Under 14 bianconera che, opposta a Moncalieri, gioca una gara intensa. A fare la differenza in favore degli avversari è la maggiore fisicità. Dopo l’allungo ospite nel secondo periodo, i Leoni provano a tornare a contatto ma non riescono a operare il sorpasso. Finisce 42-53.

Doppia vittoria, infine, per i giovani Leoncini dell’Under 13 che piazzano un successo a Trecate (Bellinaso 29 punti) sul 48-53 e poi termina la prima fase del campionato passando (30-52) sul campo del Mado Valenza (Bassi 24 punti).

SERIE C SILVER

Ardens Sedriano- Olympia Voghera 62-59

Voghera: Banchero 22, Mogni 2, Gay 13, Tava ne, Miljkovic, Armanino ne, Sackey 18, Marangon 2, Bruciamonti, Rota, Semeghini 2, Karac. All. Franchini Ass. Fanaletti, Censurini



UNDER 18 ECCELLENZA

Derthona Basket- Cus Torino 65-73

Derthona: Massoni 6, Colombetti 5, Zonca 8, Miljkovic 15, Semeghini 10, Rota 10, Lisini 3, Karac 4, Arnaldo ne, Armanino 2, Bellinaso, Angeleri 2. All. Nunzi Ass. Della Godenza, Fanaletti

UNDER 18 SILVER

Derthona Basket- Moncalieri 112-28

Derthona: Fiorucci 2, Emanuelli 8, Bottaro 25, Curti 28, Lombardi 9, Calù 2, Melisi 15, Viale 13, Coffano 10. All. De Ros



UNDER 15 SILVER

Trecate- Derthona Basket 51-111

Derthona: Chikal 10, Dalocchio 3, Bonardi 4, Ablatico 4, Bordoni R. 14, Ferrario 2, Gay 22, Repetto 18, Cervini 6, Bordoni E. 28. All. De Ros Ass. Fanaletti

UNDER 14 ELITE

Derthona Basket- Moncalieri 42-53

Derthona: Vio 6, Bonardi, Ablatico, Borasi 2, Bordoni 11, Calvaresi 4, Bellinaso 2, Chikal 6, Dalocchio, Acquini 7, De Filippo 4, Cervini. All. Nunzi Ass. Della Godenza

UNDER 13 REGIONALE

San Giuseppe Trecate- Derthona Basket 48-53

Derthona: Cazzola, Stefanescu, Omoregie 2, Zanelli, Bassi 4, Bellinaso 29, Bocchio 2, Moroni 2, Censurini 7, Grassi 1, Zanocco, Speretta 6. All. Fanaletti Ass. D’Amico



Mado Valenza- Derthona Basket 30-52

Derthona: Cazzola 8, Stefanescu 2, Omoregie 4, Zanelli, Bassi 24, Cucchi, Bocchio 2, Moroni 2, Musso, Grassi 2, Zanocco, Speretta 8. All. Fanaletti Ass. D’Amico