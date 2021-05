Macchina a fuoco in via Cuniolo

TORTONA - Un'autovettura ha preso fuoco in via Cuniolo oggi pomeriggio intorno alle 15.45, poco prima del semaforo all'incrocio con via Emilia.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato danni peggiori a persone o cose, ma la circolazione è bloccata al momento e dovrebbe rimanerlo ancora per una mezz'ora.