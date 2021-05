Che animale si aggira nella campagna tortonese?

VIGUZZOLO - Un orso bruno nelle campagne tortonesi? Il video girato da un lettore solleva più di un interrogativo: non può essere un cinghiale perché il modo di camminare a salti non è tipico di quella specie, ma se si trattasse di un plantigrado sarebbe un po' fuori zona, oltre a risultare quasi incredibile il fatto che nessuno lo abbia visto prima né durante il tragitto per raggiungere le nostre zone, né durante la crescita se fosse qui già da tempo.

La soluzione, più semplice, è arrivata dopo che abbiamo consultato un veterinario: quello nel video potrebbe essere un terranova nero scappato dal giardino di qualche abitante di Viguzzolo. Ma per un attimo l'idea di un orso in libertà nel Tortonese è sembrata l'ennesima bizzarria di un periodo particolare.