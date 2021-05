Inaugurata l'aula 'a cielo aperto'

TORTONA - E' stata inaugurata questa mattina, venerdì 7 maggio, l'aula "a cielo aperto" per le attività di outdoor education presso la scuola dell'infanzia "Sarina" (plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Tortona A) in viale Einaudi, realizzata in collaborazione con il Comune di Tortona e curata dalla ditta Verde Commerce.