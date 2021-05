Vaccini: oggi più di 27mila persone hanno ricevuto il siero in Piemonte

ALESSANDRIA - Appuntamento serale con i numeri forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, lunedì 10 maggio, più di 27mila persone hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19.

Nello specifico, sono 27.619 i vaccinati di oggi (dato delle ore 18). A 12.869 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 11.281 le persone estremamente vulnerabili, 6.835 i sessantenni, 3.155 i settantenni e 1.636 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.847.538 dosi (di cui 592.016 come seconde), corrispondenti all’89,2% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Domani sul portale www.ilpiemontetivaccina.it/ inizieranno le pre-adesioni per la fascia di età 50-54 anni.