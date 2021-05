La minoranza chiede chiarimenti sul futuro dell'Ospedale

TORTONA - Porta la firma congiunta di Lorenzo Bianchi e Giovanni Castagnello - rappresentanti rispettivamente di Civica Tortona e Pd in consiglio comunale - la richiesta di convocazione della commissione consiliare Sanità con la partecipazione del sindaco e dell'assessore delegato, per avere un'informazione aggiornata sulle iniziative dell'amministrazione finalizzate ad avere, al termine dell'emergenze Covid, un potenziamento dei servizi ospedalieri e sanitari a Tortona e nel territorio. A loro si è aggiunta anche la rappresentanza della sede locale di Articolo Uno.

La richiesta è formulata nello spirito di collaborazione che ha condotto all'approvazione dell'ordine del giorno sull'Ospedale di Tortona condiviso da tutto il consiglio comunale in data 15 marzo 2021, e in relazione all'iter del piano per il nostro ospedale formulato dal CeSim e alla recente iniziativa del Comitato per l'Ospedale di affidare all'Università Bocconi uno studio in merito alle possibilità di potenziamento del nosocomio tortonese. "Noi consiglieri di minoranza e membri della commissione sanità - dice Bianchi - abbiamo ritenuto doveroso chiedere la convocazione della stessa commissione onde avere informazioni e delucidazioni sulla situazione dell'ospedale e della nota consulenza della Bocconi".

Come confermato da una dichiarazione sui social di Articolo Uno Tortona, il sindaco Federico Chiodi ha già espresso la sua disponibilità ad ampliare in qualsiasi forma il dibattito sull’argomento.