Disordini a Tortona: il sindaco Chiodi interviene di persona

TORTONA - Ancora schiamazzi nel centro città, ma questa volta a fronteggiare il gruppo di adolescenti che si sta rendendo protagonista di questi episodi c'era addirittura il sindaco Federico Chiodi.

In un video che ha ripreso l'intera scena e che ha cominciato a girare sui social in giornata si vede infatti il primo cittadino tortonese in piazza Duomo che affronta uno di questi giovani con in mano un fumogeno e riesce a strapparglielo di mano e a farlo cadere. Putroppo, all'arrivo dei Carabinieri, gli autori dei disordini si erano già dileguati per le stradine adiacenti alla piazza.

Nel pomeriggio un gruppo di giovani era anche stato protagonista di un gesto intimidatorio verso il presidio organizzato da Azione Tortona, come testimoniato dal presidente dell'associazione Andrea Mantovani: "Durante la nostra iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza, contro il degrado e il disordine creato da piccoli mitomani, c'è stata una provocazione da parte degli stessi, che si sono presentati in piazza in maniera abbastanza ridicola e controproducente". Il tutto si è risolto senza scontri, probabilmente anche per la presenza delle forze dell'ordine già sul posto, ma il commento di Mantovani a riguardo è lapidario: "Noi siamo stati gli unici a metterci la faccia dando un segnale forte e chiaro per dimostrare che alcuni tortonesi non si arrendono al fatalismo e non si piegano all'indifferenza. I cittadini non devono avere il timore di girare per la città, e per lo stesso motivo le istituzioni devono capire che qualsiasi cosa succede la responsabilità è solo la loro".