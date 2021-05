Il Comune cerca sponsor per l'estate

TORTONA - E’ stato pubblicato l’avviso pubblico che consente a tutti di contribuire alle manifestazioni estive previste per i prossimi mesi in città e per una nuova iniziativa di promozione del territorio.

Virtual Tour Città di Tortona

Lo scopo è quello di dar vita ad un sito web finalizzato alla promozione turistica che avrà come contenuti principali un virtual tour artistico/culturale della città, incentrato sulle peculiarità storiche, architettoniche e artistiche di Tortona e delle sue frazioni.

Tortona 2021: E...STATE d’ISTANTI

“E...state d’Istanti” è il nome della rassegna di appuntamenti di vario genere promossi dall’amministrazione comunale per vivacizzare la città nel periodo estivo: spettacoli di prosa, burattini, cabaret, spettacoli musicali, momenti di intrattenimento, incontri culturali, ecc. Gli eventi, organizzati in collaborazione con alcune associazioni cittadine e con enti che operano da anni in ambito culturale, avranno come sede la suggestiva cornice del cortile del chiostro dell’Annunziata, nei pressi del teatro civico e della biblioteca, che già l’estate scorsa è risultata un’area del tutto idonea per le iniziative all’aperto.

Con lo strumento delle sponsorizzazioni l’amministrazione sta cercando di ampliare la dotazione di risorse economiche necessarie a rafforzare l’offerta culturale e di spettacoli che la città di Tortona proporrà per il periodo estivo e che sarà presentata nelle prossime settimane; mai come quest’anno, pur con le limitazioni imposte dalle normative ancora in vigore per contrastare la possibilità di contagio del Covid-19, l’estate 2021 rappresenta un momento di ripartenza anche per la nostra comunità. Il mondo della cultura e dello spettacolo è stato senza dubbio fra i più penalizzati dalle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia, ma può diventare con la sua ripartenza simbolo di ritrovata speranza e di socialità. Per questo motivo l’amministrazione si è posta l’obiettivo di proporre un calendario di eventi ricco e importante che possa essere di buon auspicio e anticipazione per la “consueta stagione” di eventi e spettacoli nel prossimo autunno/inverno, di un ritorno, insomma, alla “normalità”.

Allo stesso modo, il Virtual Tour Città di Tortona è una opportunità nuova e moderna di promozione del nostro territorio e rientra nelle strategie di promozione del turismo della nostra zona, che coinvolgerà anche il commercio locale e l’associazionismo, nell’ottica di presentare in maniera inedita l’offerta turistica di Tortona e del Tortonese, sia per quanti già conoscono il territorio, sia per coloro che vogliono scoprirlo.

La scadenza per la presentazione della proposta di sponsorizzazione è lunedì 24 maggio e l’avviso e il modello di istanza sono reperibili sul sito del Comune.