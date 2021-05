Tortona si prepara a una "E... state d'istanti"

TORTONA - Come anticipato, l’amministrazione comunale di Tortona ha in programma un’estate ricca di proposte, fra spettacolo, musica, teatro, cultura ed enogastronomia: dal 17 giugno e fino al 29 luglio, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, sarà riproposta con la collaborazione di Terre Derthona e dell’AssociazioneCommercianti cittadina, la seconda edizione di “aperitiviAMOtortona”, momenti di incontro e degustazione tra i bar e i produttori del tortonese che aderiranno all’iniziativa. E’ anche in fase di organizzazione un progetto parallelo, da realizzare con la collaborazione dei ristoratori, di promozione dei piatti o menù realizzati con i prodotti tipici del nostro territorio.

Grazie alla collaborazione di associazioni ed enti, il programma degli eventi estivi è ricco e vitale con nomi di fama nazionale e variegato che si terranno presso il cortile del Chiostro dell’Annunziata, angolo suggestivo e coreografico oltre che intimo della nostra città che bene si presta, per conformazione e posizione, a diventare una splendida area spettacolo all’aperto per la programmazione estiva. Anche dal punto di vista organizzativo, questa splendida piazzetta ricca di storia, consente una facile gestione del rispetto delle stringenti norme in essere per la pandemia da Covid-19, che sarà disposta come già sperimentato la scorsa estate.

La collaborazione con l’Associazione “Peppino Sarina” di Tortona darà vita, anche quest’anno, alla rassegna estiva dedicata al teatro di figura che prende il nome “Burattini marionette e pupazzi in cortile” con il seguente programma:

- venerdì 18 giugno, “Appeso ad un filo” spettacolo di Marionette della Compagnia di Filippo Marionette (Italia – Australia);

- venerdì 2 luglio, “Ridi Meneghino” burattini a guanto di tradizione in baracca della Compagnia Aldrighi (Milano);

- venerdì 9 luglio, “La Gatta Cenerentola” spettacolo di pupazzi della Compagnia Oltreilponte (Torino);

- venerdì 30 luglio, “Giosuè e Peppino premiata coppia” spettacolo di Burattini tradizionali in baracca della Compagnia Is Mascareddas (Cagliari);

- inoltre venerdì 16 luglio ore 21 a Vho presso il Cortile della Soms “Il Grande Trionfo di Fagiolino” spettacolo di burattini tradizionali in baracca della Compagnia Teatro del Drago (Ravenna).

Grazie alla collaborazione con la fondazione Piemonte dal Vivo, che già si occupa della stagione del Teatro Civico, saranno allestiti quattro spettacoli:

- 22 giugno, “Le dolenti note” con la Banda Osiris;

- 1 luglio, “Intelletto d’Amore. Dante e le donne” con Lella Costa

- 20 luglio, “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce con un suicidio” con Lodo Guenzi;

- 4 agosto, “Barzellette” con Ascanio Celestini.

La Coltelleria Einstein, compagnia teatrale tortonese, ha proposto all’amministrazione l’adesione alla prima edizione del Festival Valli Scrivia che organizzano insieme al Teatro dell’Ortica di Genova. I due spettacoli in calendario sono:

- 3 luglio. “Alichin di Malebolge” di e con Enrico Bonavera, spettacolo realizzato per il Festival Dante 2021 nell’ambito delle annuali celebrazioni dantesche a Ravenna;

- 15 luglio, “Nonnetti” della Coltelleria Einstein.

Altra importante collaborazione è quella con Attraverso Festival che ha messo in programma quattro serate: il 3 agosto sarà protagonista Mario Tozzi, mentre il 24 agosto Paolo Crepet proporrà una lectio magistralis a partire dal suo libro, in uscita a maggio 2021, “Oltre la tempesta”, una riflessione psicologica e sociologica su ciò che diventeremo dopo la pandemia; il 25 agosto sarà la volta di “Gli adulti non esistono” con Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino, mentre il 3 settembre “1… 2… Trash!” parole e musica sul tema dei rifiuti con Pietro Martin e Alessandra Viola e la musica del Riciclato Circo Musicale, serata offerta dalla società Entsorga di Tortona.

Per quanto riguarda la musica, torna questa estate il Perosi Festival con due concerti l’11 e il 29 luglio; il 24 luglio l’Accademia Musicale San Matteo presenta “Musica sotto le stelle”. Una serata speciale sarà quella del 25 giugno, con “Musica maestro!” spettacolo dedicato al grande paroliere tortonese Luigi Albertelli, realizzato da Tania Furia e Stefano Brocchetti da un’idea dello stesso Albertelli. Il 17 giugno sarà l’Associazione “Paolo Perduca” a proporre un musical, mentre il 23 giugno l’ensamble “Dodecacellos” diretto dal maestro Andrea Albertini dedicherà una serata a “Milva & Piazzolla – Cuore e anima del tango”. Nel mese di luglio, oltre al Perosi Festival, il giorno 28 sarà la volta di “Le Mille e una Nota Blu”, mentre il 10 settembre tornerà l’Accademia San Matteo con “Note di fine estate”.

Tre appuntamenti saranno dedicati all’arte e alla cultura: il 26 e 27 luglio si terrà “Urban Art” mostra estemporanea di artisti locali, mentre l’11 settembre il Fai di Tortona proporrà una giornata dedicata a Dante Alighieri. A inizio settembre si terrà anche una serata filosofica organizzata dal GruppoChora. Nelle serate del giovedì, contemporaneamente ad “aperitiviAMOtortona”, saranno inoltre aperti alle visite il Museo Civico e la Pinacoteca di Palazzo Guidobono.