Campagna vaccinale: oggi in Piemonte quasi 30mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Ecco il resoconto della domenica pomeriggio sui dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, 23 maggio, sono quasi 30mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid.

Per la precisione, i vaccinati odierni sono 29.742, lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Piemonte e il dato è aggiornato alle 18. A 13.310 è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio delle categorie, sono 6.005 i cinquantenni, 6.655 i sessantenni, 4.988 i settantenni, 3.251 gli estremamente vulnerabili e 534 gli over80. Quasi 1.900 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.276.823 dosi (di cui 780.362 come seconde), corrispondenti al 93,2 % di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi tre giorni di preadesione loro dedicati sono state 65.945 le persone della fascia 40-44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi, tenendo conto anche della fascia 45-49, che ha già pre-aderito a partire da lunedì, sono in tutto 183.295 i quarantenni pronti a farsi vaccinare.