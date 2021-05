Da ieri il via ai progetti 2021

TORTONA - Ha preso avvio ieri, martedì 25 maggio, il servizio civile per i venticinque ragazzi, operatori volontari, selezionati dal Comune di Tortona all'interno del programma START: Cresciamo insieme nei progetti "Impariamo a crescere", "SCUby do: intrecci per crescere", "SCUola fuori classe"; hanno preso servizio subito e saranno impegnati per un anno nelle sedi dei servizi educativi di Tortona, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone. La data di avvio dei progetti di Servizio Civile inseriti all’interno della misura “Garanzia Giovani”, prevista inizialmente per il 25 maggio, è invece differita al 14 giugno come comunicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Di seguito il benvenuto da parte dell'assessore Marzia Damiani: "La città di Tortona abbraccia lo spirito del Servizio Civile, condividendo e riproponendo gli ideali e i valori che porta con sé, dal 2002. Ogni anno è stato un’occasione di crescita, non solo per i volontari, ma anche per noi che come ente abbiamo cercato di migliorarci e garantire sempre il miglior servizio possibile. Oggi, con l’avvio dei progetti, possiamo definirci orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere 6 enti di accoglienza, 4 enti rete, oltre ai numerosi partenariati e un ente coprogrammante. A tutti loro vorrei dare il benvenuto e augurare un buon inizio di avventura, ringraziandoli anticipatamente per il contributo che sapranno certamente dare alla causa. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti gli operatori locali di progetto che si metteranno in gioco, accanto ai nostri ragazzi guidandoli e supportandoli in ogni attività e in ogni momento più o meno difficile dell’anno che verrà. Infine, vorrei dare il benvenuto e fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che stanno per affrontare un anno molto impegnativo, ma che sarà sicuramente fonte di ispirazione per gli adulti che saranno".