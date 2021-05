Bertram perde ancora. Non può più sbagliare

RAVENNA - Un'altra rimonta subita. Come in gara 2. La Bertram cede di nuovo, a Ravenna (65-62), e adesso ha un piede fuori dai playoff. Al termine di una partita dura, dominata dalle difese, con Tortona avanti per 38’ (anche di 12 punti) ad esultare è, come in gara 2 l'OraSì. Ora i Leoni sono sotto 2-1 e per andare in semifinale devono vincere sabato (inizio anticipato alle ore 18.30) a Ravenna per conquistarsi la possibilità di giocare la bella in casa. Ma la squadra di Ramondino non può più sbagliare.

ALTRA BATTAGLIA, ALTRA RIMONTA SUBITA

Primo tempo controllato e basso punteggio. Tortona prende il comando delle operazioni e chiude all'intervallo sul 26-31. Nella ripresa Ravenna cambia il canovaccio della partita usando sistematicamente la zona. Dopo il +12 Bertram (28-40), la partita approda al 30' sul 47-54.

L’ultimo periodo è una battaglia a tutto campo. Ravenna prova a rientrare (-2 sul 52-54), Mascolo con 5 punti ricaccia indietro i padroni di casa. Le distanze si accorciano, la partita sale di intensità fino alla bagarre. A Tortona non riesce la fuga decisiva e Venuto impatta con la tripla del 60-60 a 4’ dalla sirena. Inizia una partita di scacchi tra time out, falli tattici e possessi che pesano. Cinciarini segna il sorpasso (63-62). Tortona si affida a Sanders (6 punti e 0/5 da tre), ma l'americano non riesce a fare le giocate giuste. Prima commette un 'passi' ingenuo attaccando Cinciarini in post basso, poi affretta una tripla di grande importanza. Saltano i piani e la lucidità viene meno. Sul fallo sistematico dei bianconeri, dalla lunetta Givens e Rebec (entrambi 1/2) tengono avanti Ravenna (65-62). Nei secondi finali D’Ercole e Fabi non riescono a portare la partita all'overtime. Vince Ravenna che gira la serie e sabato avrà il match ball per chiudere i conti.

ORA Sì- BERTRAM 65-62

(13-16, 26-31, 47-54)

OraSì Ravenna: Venuto 7, Givens 25, Simioni 4, Rebec 10, Oxilia 2, Denegri 4, Cinciarini 7, Chiumenti 6, Maspero, Vavoli. N.e.: Guidi, Buscaroli. All. Cancellieri

Bertram Tortona: Tavernelli 11, Mascolo 9, D’Ercole 4, Sanders 6, Fabi 6, Severini 6, Cannon 16, Gazzotti 4, Ambrosin. N.e.: Morgillo. All. Ramondino

