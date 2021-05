In consiglio si parla di 'Tampon Tax'

TORTONA - Durante la seduta del Consiglio Comunale di questa sera il gruppo consiliare della Lega presenterà una mozione a sostegno dell'iniziativa "Stop Tampon Tax" promossa dall'associazione "Onde Rosa" per chiedere al Governo una revisione della lista dei beni di prima necessità sottoposti a tassazione IVA agevolata al 4%.

Nel settembre 2019 il Governo aveva iniziato una discussione per tagliare ulteriormente l'IVA sui beni di prima necessità per le famiglie meno abbienti, ma purtroppo l'emergenza Covid-19 ha sospeso ogni discussione riguardante l'argomento. I tamponi igienici femminili, comunemente detti "assorbenti", bene primario per tutte le donne, risultano sottoposti a tassazione IVA 22%. Con questa mozione, oltre ad unirsi all'appello dell'associazione, che sulla piattaforma Change.org ha da poco oltrepassato le 620 mila firme, la Lega chiede all'amministrazione comunale di farsi promotrice di una collaborazione fra le farmacie e le attività commerciali e l'effettuazione di uno studio di fattibilità sul posizionamento in punti strategici di dispenser di prodotti igienici di prima necessità (assorbenti, profilattici, disinfettanti).

"Sono molto felice dell'iniziativa che verrà presentata - dice Federica Calissano, promotrice e referente del progetto - per la prima volta, nella città di Tortona, dove sono nata e cresciuta, verrà finalmente sensibilizzata la cittadinanza su tematiche volte a migliorare la condizione igienico-sanitaria per le donne, e non solo." Anna Sgheiz, prima firmataria e relatrice della mozione, si aggiunge all'appello:" È una questione importante e simbolica che richiede uguaglianza formale e sostanziale. Con questa mozione vogliamo unirci all’appello lanciato dall’associazione “Onde Rosa” alle istituzioni e allo stesso tempo impegnarci nella realtà comunale per fare qualcosa di concreto per Tortona lanciando un messaggio forte alla cittadinanza. Questo è un progetto di partenza che non finirà qui, noi ci siamo."