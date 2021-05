Fuga di gas in casa e fiamme, grave un uomo

PONTECURONE - Esplosione ieri sera in una abitazione di Pontecurone, in via IV Novembre.

Un uomo è stato soccorso e trasferito al centro grandi ustionati con l’elisoccorso, le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno verificando le cause esatte dell’accaduto. Sembra che l’uomo stesse fumando quando, per una probabile fuoriuscita di gas che ha provocato una piccola esplosione, è stato avvolto dalle fiamme.

Gli accertamenti sono ancora in corso.

