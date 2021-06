Da oggi bar e ristoranti potranno servire anche al chiuso

ALESSANDRIA – Oggi, martedì 1° giugno, col Piemonte stabilmente in zona gialla (ma tendente al bianco, come sottolineato nei giorni scorsi anche dal governatore Cirio: lo potremmo diventare lunedì 14 giugno) si procede con nuove aperture - come da cronoprogramma stabilito dal Governo Draghi - che riguarderanno principalmente i locali pubblici e gli eventi sportivi.

RISTORANTI - Da oggi in zona gialla potranno dunque riaprire i ristoranti e i bar anche al chiuso. Unico limite, il coprifuoco delle 23.

STADI E PALAZZETTI - Anche stadi e palazzetti potranno tornare ad accogliere gli spettatori per gli eventi sportivi. Occorrerà però rispettare al massimo il 25% della capienza, con il limite di 1.000 persone sugli spalti all'aperto.