Sanders sulla sirena. Bertram in semifinale

TORTONA – Un canestro di Jamarr Sanders sulla sirena regala alla Bertram la vittoria in gara 5 con Ravenna (78-76) e consegna ai bianconeri la prima semifinale della loro storia. Anche la ‘bella’ è stata una battaglia con Ravenna che ha costretto la squadra di Marco Ramondino (Sanders 18 punti, Cannon doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi e 5 falli subiti) a sudare fino alla fine. Dopo tanto equilibrio il giusto epilogo a base di emozioni. Ora la semifinale con l'Eurobasket Roma.

FINALE PAZZESCO

Grande equilibrio e pressione nella sfida. Sin dalla palla a due. Tortona si fa trovare pronta ma Ravenna entra nella partita da subito. Sanders e Rebec sono i due protagonisti da una parte e dall’altra della partita. Primo stop con Tortona avanti di un possesso sul 23-20.

Ravenna si conferma osso duro anche nella seconda frazione. Ravenna si conferma costante offensivamente (Rebec, Simioni e Cinciarini 9 punti a testa) segnando altri 20 punti in 10’. Cala invece la produzione di Tortona (8/23 da 2) che segna solo 14 punti e va al riposo dietro nel punteggio sul 37-40 (13 di Sanders).

Equilibrio che non si rompe nemmeno nella terza frazione. La Bertram (anche accenni di zona) rientra e impatta la gara. Il punteggio non si scrolla e al 30’ squadre appaiate a quota 59.

7-0 Tortona in avvio di ultimo periodo che vuole dare una scrollata alla partita (66-59) sfruttando un D’Ercole in grande evidenza (14 punti con 3/4 da tre) e un Tavernelli che entra nella partita (4 falli subiti). Ravenna prova a impastare l’attacco di Tortona con la zona. La Bertram arriva sul +7 a 2’ dalla sirena (76-69) con un Cannon imperioso. Ma Ravenna ha ancora risorse. La tripla di Recec vale il -4 (76-72) a 1’30”. Sbagliano Sanders, Rebec e Mascolo. Cancellieri si affida a Cinciarini che mette il -2 (76-74) a 53”. Primo time out Ramondino. Al rientro sbaglia Mascolo. Tortona spende i suoi falli prima del bonus, ma Cinciarini a 9” dalla sirena mette il pareggio. Lo spettro di un nuovo overtime (come in gara 2) aleggia. Time out Ramondino. Rimessa in zona d’attacco. La palla viene consegnata nelle mani di Sanders che allo scadere disegna una parabola perfetta che s’infila sulla sirena. Esplode l’entusiasmo del pubblico presente al PalaOltrepò.

Tortona è, per la prima volta nella sua storia, in semifinale promozione. Avversaria la sorpresa Eurobasket Roma. Si comincia nel prossimo week end. Tortona ha il fattore campo a favore e può continuare a sognare.

BERTRAM – ORASì 78-76

(23-20, 37-40, 59-59)

Bertram Derthona: Tavernelli 5, Mascolo 17, D’Ercole 14, Sanders 18, Fabi 7, Severini, Cannon 17, Gazzotti, Ambrosin. N.e.: Morgillo, Sackey. All. Ramondino

OraSì Ravenna: Venuto 3, Givens 6, Simioni 12, Rebec 15, Oxilia 4, Denegri 7, Cinciarini 24, Chiumenti 5, Vavoli. N.e.: Maspero, Guidi, Buscaroli. All. Cancellieri

