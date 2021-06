Zampata Bertram: E’ finale con Torino

FERENTINO – Con un finale pazzesco la Bertram sbanca ancora il PalaGrande di Ferentino (70-69), vince la serie con l’Eurobasket (3-1) e accede alla finale promozione. La finale inizierà il 20 in casa della Reale Mutua dell’ex Demis Cavina che ha il fattore campo a favore (ha schiantato 3-0 in semifinale Verona). La serie approderà a Voghera in gara 3.

TAVERNELLI DI GHIACCIO

Dopo un’altra partita di battaglia e durezza il finale ha riservato un concentrato pazzesco di emozioni. Spariglia le carte il solito Viglianisi (ex molto motivato) con la tripla del 67-64 a 34”. Situazione si fa difficile per Tortona che però, dopo il time out, costruisce un’uscita per Fabi si fa trovare pronto e impatta la partita. Dopo un altro time out Bucarelli penetra e si conquista due liberi che converte nel nuovo +2 a 22” dalla sirena. Riparte Tortona che manda Tavernelli a tirare dall’angolo per vincere. Sul tiro, che esce, c’è però il fallo netto di Cicchetti che manda per tre volte in lunetta Tavernelli. Il capitano è glaciale e segna i tre liberi che portano Tortona al nuovo +1 (70-69) a 7” dalla fine. Coach Pilot non ha più time out da spendere. Palla a Bucarelli per il canestro della vittoria ma rubata fantastica di Sanders che scappa via con la palla e con rabbia la lancia contro il muro di fondo del PalaGrande prima di essere subissato dall’abbraccio dei compagni. Tortona, per la prima volta nella sua storia, gioca la finale per la Serie A.

“Abbiamo giocato bene contro una squadra che no ha mai mollato – spiega il decisivo Riccardo Tavernelli - Alla fine siamo stati bravi a non concedere nulla. Dopo il gran canestro di Viglianisi è stato bravo fabi a mettere il pareggio. Ora grande finale con Torino. Siamo molto contenti di esserci arrivati. Sarà un derby difficilissimo perché loro sono davvero forti”.

Soddisfatto anche coach Marco Ramondino, alla sue seconda finale promozione dopo quella con Casale del 2018. “Ci siamo meritati la finale vincendo due volte in trasferta. Ringrazio il club e il mio gruppo di giocatori che sono dall’inizio dell’anno un vero un esempio”.



ATLANTE – BERTRAM 69-70

(19-22, 43-36, 59-52)

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 5, Čepić 6, Fanti 8, Viglianisi 8, Cicchetti 8, Magro 8, Staffieri,

Romeo 5, Bucarelli 21. N.e.: Bischetti, Antonaci. All. Pilot

Bertram Derthona: Cannon 12, Gazzotti 1, Ambrosin 1, Tavernelli 11, D’Ercole 3, Fabi 8,

Mascolo 17, Severini 5, Sanders 12. N.e.: Sackey. All. Ramondino

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)