Oggi in Piemonte vaccinate oltre 36mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio dedicato ai numeri della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, domenica13 giugno, è stata ampiamente superata quota 36mila somministrazioni.

Per la precisione, sono 36.674 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 4.259 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 6.257 i trentenni, 11.638 i quarantenni, 6.692 i cinquantenni, 2.708 i sessantenni, 915 i settantenni, 649 gli estremamente vulnerabili e 115 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.998.054 dosi (di cui 933.982 come seconde), corrispondenti al 91,5% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte.

DA DOMANI AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LE VACCINAZIONI IN FARMACIA

Dalle ore 12 di domani lunedì 14 giugno sarà possibile prenotare l’effettuazione del vaccino in farmacia:

- sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

- direttamente in farmacia, (portando con sé la tessera sanitaria)

Le prime vaccinazioni inizieranno venerdì 18 giugno. Possono accedere al servizio cittadini dai 18 ai 79 anni in buona salute che non hanno ancora ricevuto la prima dose.



DA DOMANI LE PRENOTAZIONI PER GLI OPEN DAYS VALENTINO PER I GIOVANI

Alle ore 9 di domani, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si apriranno su www.IlPiemontetivaccina.it le prenotazioni per gli Open days del Valentino di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno, che saranno interamente dedicati alla fascia 18-29 anni. I vaccini usati saranno Pfizer o Moderna. Può aderire chi non ha ancora un appuntamento oppure ha la convocazione dopo almeno 10 giorni dall’Open day.