Chiamati per le minacce, i Carabinieri arrestano uno spacciatore

PONTECURONE - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 42enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella serata di ieri, i Carabinieri di Pontecurone e della dipendente Aliquota Radiomobile sono intervenuti nei pressi di un locale bar, a seguito della richiesta di soccorso di un uomo che aveva riferito di essere stato minacciato da un extracomunitario armato di coltello.

Giunti sul posto hanno individuato l’aggressore e lo hanno sottoposto a perquisizione senza trovare l’arma ma rinvenendo tuttavia un ovulo di cocaina di oltre nove grammi occultato nel suo marsupio, unitamente a oltre 500 euro in contanti e un telefono cellulare.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori due grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, 320 euro in contanti, quattro telefoni cellulari, una scatola di bicarbonato di sodio e cinque borse in plastica utilizzate per confezionamento. Al termine delle formalità di rito, il marocchino è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo innanzi il Tribunale di Alessandria.