Centri estivi comunali, ecco le tariffe

TORTONA - Sono state aperte le iscrizioni per il Centro Estivo del Comune di Tortona, “Estate Ri-Creativa in Città 2021”, che si svolgerà per sette settimane, dal 5 luglio al 27 agosto, con sospensione nella settimana di Ferragosto, dal 16 al 20 agosto. Il progetto si articola in cinque sezioni, corrispondenti ad altrettante fasce d'età, distribuite su varie sedi per garantire la gestione in sicurezza delle attività ed offrire percorsi educativi specifici:

Nido d'estate: 0-2 anni . Disponibilità posti: 15 / 20. Sedi: Asilo Nido Santachiara (piazzetta Gambara) e Arcobaleno (via Trento). Attività: giochi, favole, atelier.

. Disponibilità posti: 15 / 20. Sedi: Asilo Nido Santachiara (piazzetta Gambara) e Arcobaleno (via Trento). Attività: giochi, favole, atelier. Bimbi Estate (infanzia): 3-5 anni . Disponibilità posti: 50 (suddivisione in gruppi di 5). Sedi: Polo educativo di via Trento-viale Kennedy. Attività: giochi outdoor, favole, racconti, laboratori creativi.

. Disponibilità posti: 50 (suddivisione in gruppi di 5). Sedi: Polo educativo di via Trento-viale Kennedy. Attività: giochi outdoor, favole, racconti, laboratori creativi. Estate Ragazzi (centro estivo primaria) : 6-10 anni. Disponibilità posti: 75 (suddivisione in gruppi di 7). Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy). Attività: sport, giochi outdoor, uscite culturali, esplorazione del territorio, laboratori creativi, spazio compiti vacanze estive.

: 6-10 anni. Disponibilità posti: 75 (suddivisione in gruppi di 7). Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy). Attività: sport, giochi outdoor, uscite culturali, esplorazione del territorio, laboratori creativi, spazio compiti vacanze estive. E state con NOI (centro estivo secondaria primo grado) : 11-14 anni. Disponibilità posti: 30 (suddivisione in gruppi di 7). Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy). Attività outdoor, esplorazione del territorio, uscite culturali, spazio compiti vacanze estive.

: 11-14 anni. Disponibilità posti: 30 (suddivisione in gruppi di 7). Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy). Attività outdoor, esplorazione del territorio, uscite culturali, spazio compiti vacanze estive. L’Estate è… giovane! Proposte socio-educative e culturali per adolescenti e giovani: 15-17 anni Disponibilità posti: 30 in base al numero di educatori-docenti (suddivisione in gruppi di 10). Sedi: Biblioteca Civica (via C. Mirabello), Centro giovani (via Galilei), oratorio San Matteo (via Emilia).

A beneficiare dell’iniziativa saranno anche bambini, ragazzi e giovani con disabilità, Bes e appartenenti a famiglie in disagio sociale, per i quali la forzata interruzione della scuola ha pesato ancora di più in termini di deprivazione sociale ed educativa. I progetti rivolti ai bambini fino ai cinque anni sono realizzati in collaborazione con Odpf Istituto Santachiara; quelle per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, in collaborazione con la Cooperativa Orsa; per i ragazzi fino ai 17, le attività sono organizzate insieme ad Aps La Fenice e l’oratorio San Matteo.

I costi d’iscrizione per ogni singolo partecipante varieranno a seconda del numero di settimane di presenza, andando dai 15 euro per un minimo di 2 settimane ai 30 della presenza completa per 8 settimane. Per quanto riguarda i costi, i part time potranno variare da una tariffa settimanale minima di 25 euro a una massima di 70 non comprendendo però il pasto; i full time varieranno da 30 a 90 euro a settimana pasto compreso, il tempo prolungato costerà da 40 a 120 euro a settimana. Le tariffe saranno calcolate in base alle dichiarazioni Isee in corso di validità e con valore da 0 a 24: i pagamenti dovranno essere effettuati sul portale ‘Pagamenti on line’ e gli avvisi di pagamento saranno disponibili a centri estivi avviati. Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, accedendo con Spid o Cie; prima di accedere al portale è importante consultare le istruzioni e ricordarsi di allegare alla domanda effettuata on line la modulistica appropriata compilata. Per ogni informazione relativa ai centri estivi comunali è possibile rivolgersi all’ufficio assistenza scolastica attraverso la mail lauralazzari@comune.tortona.al.it oppure al numero di telefono 0131 864471-846470.