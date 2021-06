Ramondino: 'Siamo stati troppo timidi'

TORINO - Coach Marco Ramondino e il capitano della Bertram Riccardo Tavernelli analizzano la sconfitta in gara 1 della finale playoff contro la Reale Mutua Torino. "Siamo entrati troppo timidi nel primo tempo - spiega il tecnico - . Forse era prevedibile visto che tanti dei nostri giocatori si bagnano i piedi per la prima volta in partite di questa importanza. Ma quella timidezza iniziale ha condizionato la partita. Siamo andati meglio nel secondo tempo, più decisi. Abbiamo anche fatto delle buone difese con il quintetto piccolo contro i loro lunghi che hanno un impatto fisico importante. Anche se nel punto a punto abbiamo subito qualche canestro di troppo su rimbalzo d’attacco. E’ stata una partita molto dura, complimenti a loro che si sono presi questa prima vittoria".

TAVERNELLI: RICARICARE LE PILE

"E’ stata la partita che doveva essere, come ci aspettavamo. Ci aspettavamo una partita fisica e nel primo tempo ci siamo fatti mettere troppo sotto dalla loro fisicità. Meglio nel secondo tempo - analizza Tavernelli -. Peccato per il finale dove comunque abbiamo avuto il tiro per pareggio o addirittura per la vittoria. Sappiamo che possiamo migliorare. Abbiamo due giorni per ricaricare le pile in vista di gara 2. Dobbiamo riguardare bene la partita per capire cosa è funzionato bene e cosa no. Sia in attacco che in difesa. Loro hanno appoggiato tanto la palla in post basso e probabilmente lo rifaranno. Vedremo quali saranno i nostri aggiustamenti".



Le squadre tornano in campo domani, lunedì, alle ore 20.45 al Pala Asti di Torino per una serie che approda a Voghera giovedì sera.