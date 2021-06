Bertram, carica Fabi: 'Felici. Daremo tutto'

TORINO – Bertram ci crede. Agustin Fabi, matador della Reale Mutua in gara 2 ci crede. La vittoria convincente al Pala Gianni Asti, in gara 2, regala il pareggio nella serie e un'iniezione di fiducia e convinzione. I Leoni infliggono a Torino la prima sconfitta playoff e ora hanno due gare al PalaOltrepò (la 3 giovedì) per puntellare il sogno dell’A1.

"E’ stata una sfida molto tosta - attacca l'ala bianconera Agustin Fabi - . Eravamo rammaricati dopo gara 1 e sapevano che dovevamo giocare una partita diversa. E l’abbiamo fatto reggendo bene l’impatto fisico di Torino. Sappiamo che la serie sarà lunghissima, sappiamo di dover migliorare ma oggi siamo felici. Tornare a casa con un pareggio è importante ma sappiamo che a Tortona ci aspettano due confronti di alto livello contro una squadra forte. Daremo tutto".

RAMONDINO: "FARCI TROVARE PRONTI"

Grande merito della prestazione va a coach Marco Ramondino, che ha saputo riproporre la sua squadra convinta e preparata dopo una gara 1 che poteva seminare dubbi. "Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto le scelte giuste dal punto di vista offensivo ­ - spiega il tecnico-­. Abbiamo mosso bene la palla contro la loro aggressività e dal punto di vista difensivo abbiamo difeso bene l'area, anche se abbiamo ancora concesso troppi rimbalzi d'attacco. Dobbiamo ancora migliorare perché Torino arriverà da noi nella sua migliore versione possibile. E noi dovremo farci trovare pronti".

Comprensibile amarezza invece per il tecnico torinese Demis Cavina, ex della sfida, che ora dovrà ricostruire la fiducia dei suoi. “Occorre resettare. Dopo sette vittorie di fila nei playoff è capitata una partita storta. Di contro, c'è da dire che abbiamo giocato contro una squadra di grande valore. Dobbiamo poi evitare di lamentarci troppo con gli arbitri. A Voghera dovremo avere una mentalità più dura, cercando di fare qualche canestro in più".