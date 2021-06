Bertram, domani prevendita per gara 4

TORTONA – Apre domani la prevendita per la gara 4 della finalissima tra Bertram e Reale Mutua Torino. Il successo dei Leoni in gara 2 ha pareggiato la serie e aperto alla gara 4. Dopo la prima sfida del PalaOltrepò di giovedì sera, si replicherà domenica 27 giugno alle ore 20.45.

La sede del Derthona Basket, al PalaCamagna, in Corso Alessandria 1, a Tortona sarà aperta per la vendita dei biglietti di gara 4 domani, mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

In vendita i tagliandi di tribuna (euro 20) e gradinate (euro 15). Limite massimo 4 biglietti a persona. Non sono previste riduzioni, né prenotazioni via email. Nel rispetto dei protocolli Covid-19 l’accesso del pubblico all’impianto (che verrà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e con autocertificazione) sarà numericamente ridotto (500 gli spettatori ammessi).