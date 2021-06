Strepitosa Bertram. Si decide tutto a gara 5

VOGHERA – Strepitosa Bertram. Vince all’ultimo respiro (78-77) e porta la serie a gara 5 (martedì a Torino). Battaglia bella ed emozionante. Stavolta. La Bertram aveva tanto da farsi perdonare dopo il crollo di gara 3. E ci è riuscita in pieno con una partita di cuore, coraggio, difesa e tecnica. Decide un canestro di Cannon (23 punti e 7 rimbalzi) a 9 decimi dalla sirena in una serata di emozioni playoff.

MERAVIGLIOSA BATTAGLIA

Altra faccia. Altra energia per la Bertram rispetto a gara 3. Tortona parte decisa e si porta sul 10-4 a metà del primo periodo. Sulla spinta arriva il 15-6 (tripla Sanders) e la prima doppia cifra di vantaggio (20-10) all’8’ con un sontuoso Cannon che conquista tre canestri con fallo punendo la zona di Torino (14 punti del centro Usa). Ma nonostante un periodo condotto e dominato dai bianconeri, Torino riesce a chiudere sotto di solo 4 punti al 10’ (22-18).

Così la Reale apre il gas all’inizio della seconda frazione: 12-2 ispirato da Alibegovic e Torino che sorpassa sul 30-24 dopo 4’. Per Tortona botta emotiva da incassare e tutto da rifare. Tortona però è viva. Due triple di Fabi, un canestro e fallo di Mascolo e un contropiede di Severini rimettono avanti la Bertram (36-32 al 17’). Ma questa è una partita di inerzie e di strappi. Cosi all’intervallo lungo è Torino a tagliare prima il traguardo sul 44-40.

Perfetta parità nei primi 5’ della terza frazione: 8-8 (48-52). Tortona soffre maledettamente a rimbalzo e ha usa Tavernelli solo per 4’. Mascolo (tripla) rimette i suoi a contatto (51-52) al 27’. Ancora il playmaker campano con Severini e un redivivo Tavernelli ribaltano tutto portando la Bertram avanti al 30’ (59-56).Tortona difende bene, ma Torino è solida e cerca sempre la soluzione giusta in attacco. La sfida è vibrante.

FINALE VIBRANTE

Antisportivo Toscano su Tavernelli (fallo confermato dall’instant replay) che dà il nuovo +8 alla Bertram (66-58). L’antisportivo di D’Ercole su Cappelletti (anche questo sanzionato con la tecnologia) rimette Torino in scia (66-63). La partita resta bellissima, ma Tortona comincia ad avere problemi di falli. Torino minacciosa con Clark e Cappelletti (71-70) ma perde Toscano per falli. Tripla Sanders e i liberi di Fabi danno respiro ai padroni di casa, che arrivano a 2’ dalla sirena avanti di possessi pieni (76-70). Esce Tavernelli per falli. Torino rosicchia il gap con i liberi di Cappelletti e Clark (76-74) a 1’39”. Dopo l’errore di Fabi, la tripla di Alibegovic è un macigno e riporta avanti la Reale Mutua (76-77) a 55” dalla fine (7-0 Torino). Dopo il time out, Sanders sbaglia, ma dall’altra parte sbaglia anche Cappelletti il tiro della vittoria. Dopo il rimbalzo di Severini, Fabi sbaglia ma Cannon converte il rimbalzo del 78-77. Torino ha 9 decimi sul cronometro. Dopo la rimessa palla a Clark che per col suo tiro accarezza solo la retina. Vince Tortona. Si va a gara 5.



BERTRAM-REALE MUTUA 78-77

(22-18, 40-44, 59-56 )

Bertram Derthona: Tavernelli 8, Mascolo 16, Sanders 10, Cannon 23, Gazzotti, Severini 10, Fabi 11, Ambrosin, D’Ercole. Ne: Morgillo. All. Ramondino

Reale Mutua Torino: Cappelletti 13, Penna, Diop 14, Clark 16, Alibegovic 12, Pinkins 16, Campani 2, Toscano 2, Bushati 2. Ne: Pagani , Ferro, Origlia. All. Cavinae