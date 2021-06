Due liberi e uno sbaglio per il paradiso

TORINO – Jamarr Sanders segna i due liberi che servono e poi spara il terzo tiro sul tabellone. Tortona è avanti 75-74 e la guardia Usa della Bertram sa bene che con 1 secondo e 7 decimi da giocare Torino non potrà togliere a Tortona una vittoria che vale la Serie A.

Alla sirena esplode la gioia. Salta tutto. Il PalaAsti si riempie, dopo 40’ di battaglia agonistica, di una straordinaria ondata di emozione che arriva da un solo lato del campo.

TUTTO SULLA BERTRAM IN A1

Della curva – ridotta ma calorosa dei Leoni – dei giocatori in campo. Lacrime di gioia da una parte e lacrime di disperazione dall’altra. Quelle dei giocatori di Torino che meritano un applauso per la stagione che hanno giocato.

La Bertram vince la serie rimontando due volte. Dimostrando che il modello di Marco Ramondino basato su lavoro, disciplina e gruppo può essere un modello vincente in uno sport in cui il talento domina. E poco dopo, da Tortona, arrivano le immagini dei tifosi che festeggiano e che non hanno potuto essere qui. Torino-Tortona, stanotte, è una sola festa bianconera.