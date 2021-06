Federico Fagnano è campione d'Italia

FERMO - Nei giorni 25, 26 e 27 Giugno 2021, presso il Lido di Fermo nelle Marche, si sono disputati i campionati italiani di Gym Boxe 2021: trecento i campioni regionali convocati per la competizione che si è svolta con ottavi di finale, quarti, semifinale e finalissima. La Boxe Tortona e il comitato FPI Piemonte - Valle d’Aosta partecipano con il campione regionale in carica Federico Fagnano, già due volte campione italiano nel 2017 e 2019, nella categoria Senior 55/65 kg seguito all’angolo dal tecnico federale Nicholas Termine e dalla sua competenza tecnico-tattica.

Il 25 Giugno hanno inizio gli ottavi di finale dove Fagnano si trova a disputare il match con il campione regionale abruzzese; nella prima ripresa Federico spicca per tecnica e precisione per i colpi portati ma è nel secondo e terzo round che l’incremento di questi ultimi lo portano alla vittoria ai punti. Il 26 Giugno è la volta dei quarti di finale dove l'atleta tortonese si confronta con il campione regionale del Lazio dalla tecnica scorbutica e continuativa. Fagnano, sempre nel suo stile pulito e di attendista, nei recuperi tra una ripresa e l’altra ascolta attentamente i preziosi consigli del Tecnico Termine, conquistando così la semifinale.

Nella sessione pomeridiana viene così disputata la semifinale con un atleta siciliano molto abile ed è proprio in questo match che viene fuori tutta la capacità pugilistica di Fagnano. Ovazione da parte di tutto il pubblico per le “parate”, “schivate” ma soprattutto per la tecnica avuta nell’ “uscire” dall’angolo sorprendendo l’avversario e mettendo quest’ultimo alle corde. Arrivati così alla finale disputata il 27 Giugno, Fagnano combatte per aggiudicarsi il titolo con il campione regionale toscano, il quale pur essendo molto giovane risulta valido e ferrato per lo stile pugilistico similare a quello dell'atleta tortonese. Fagnano ha però la meglio grazie alla tecnica, l’esperienza pugilistica e l’ottima preparazione fisica che lo contraddistingue. L’aumento repentino di colpi dell’ultima ripresa, associato al movimento di gambe che ha permesso le corrette uscite ed entrate per evitare e rientrare con colpi efficaci, lo hanno portato ha ricevere un verdetto di vittoria all’unanimità: Federico Fagnano conquista così il titolo di Campione Italiano 2021 per la categoria Senior 55/65 kg.

La Boxe Tortona, orgogliosa dell’atleta e delle soddisfazioni che porta, ringrazia il tecnico federale Nicholas Termine per la sua dedizione ed esperienza, il presidente Chiara Giulia Nenna sempre presente per supportare atleti e società ma soprattutto la Federazione Pugilistica Italiana per la sua impeccabile organizzazione.