Incidente sulla A7: più veicoli coinvolti

CASTELNUOVO SCRIVIA - Sono ben quattro i mezzi coinvolti in un incidente sulla A7 in direzione Genova accaduto questa notte intorno all'una: un furgone, un mezzo pesante e due automobili si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire nelle vicinanze dell'autogrill di Castelnuovo Scrivia.

Cinque i feriti, apparentemente non gravi, che una volta estratti dalle vetture dai Vigili del Fuoco sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto assieme alla Polizia Stradale. Una volta rimossi i veicoli, la circolazione è tornata normale intorno alle quattro.