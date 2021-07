Incidente fra Persi e Cantalupo Ligure

VAL BORBERA - ORE 20.20 - Il centauro è stato trasportato all’ospedale per le lesioni riportate nell’impatto. I medici del 118 hanno eseguito un soccorso in codice giallo, le condizioni del ferito non sarebbero gravi.

ORE 20 - Un incidente lungo la strada provinciale che porta da Persi a Cantalupo Ligure nel tardo pomeriggio ha visto coinvolte un'automobile e una Lambretta, con una dinamica ancora da verificare.

Ad avere la peggio ovviamente il mezzo a due ruote, mentre la macchina ha concluso la sua corsa contro un muretto a bordo strada, abbattendolo e fermandosi sul ciglio del dirupo. I cinque occupanti della vettura sembrano essersela cavata con ferite lievi mentre ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche due diversi automezzi dei Vigili del Fuoco dalle caserme di Busalla e Tortona per rimuovere il veicolo dopo averlo messo in sicurezza. La circolazione per il momento è rallentata con alternanza dei due sensi di marcia.