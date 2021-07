L'istituto 'Marconi' ringrazia i Carabinieri

TORTONA - A partire dal mese di gennaio di questo secondo anno scolastico caratterizzato dall’emergenza derivante dalla pandemia in atto, per garantire il distanziamento sociale e il rispetto della normativa anti Covid sul piazzale pubblico antistante la scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita, l’istituto “Guglielmo Marconi” di Tortona si è avvalso della collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, collaborazione attivata tramite la Compagnia Carabinieri di Tortona con la quale l’interazione volta all’educazione al rispetto della legalità in un’ottica preventiva e formativa si è ulteriormente rafforzata.

Il servizio, unitamente al comportamento responsabile delle allieve e degli allievi, ha garantito la sicurezza e il rispetto delle norme ed è stato svolto, all’ingresso, dalle 7.40, e all’uscita, dalle 13.45, con modi sempre cortesi ma fermi, da Gian Luigi Lugano e Pier Luigi Rocco, volontari di Capitano Ultimo-Protezione Civile Piemonte, che sono stati invitati ad un breve incontro durante il quale il dirigente scolastico Guido Rosso ha manifestato gratitudine, a nome di tutto l’istituto, a chi ha permesso la messa in atto dell’iniziativa.

All’incontro hanno partecipato, oltre alla collaboratrice vicaria Daniela Franza, una pattuglia dei Carabinieri guidata dal maresciallo Miriam Rosaria Savarese, in rappresentanza della Compagnia e della Stazione di Tortona, e Pier Luigi De Riu, presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri ai quali va un sentito ringraziamento unitamente a sentimenti di riconoscenza rivolti al comandante della Compagnia, il capitano Domenico Lavigna.