'La Fenice' pensa ai ragazzi

TORTONA - Cominceranno lunedì prossimo tre settimane di ‘puro divertimento, sport, arte, ballo, danza, giocoleria e molto altro’ organizzate dall’Aps ‘La Fenice’, associazione giovanile che promuove la partecipazione e la cittadinanza attiva, l'educazione non formale, la cultura e molto altro in Italia e in Europa e dedicate ai ragazzi dai 12 ai 18 anni.



Ognuna delle tre settimane verrà dedicata a un aspetto particolare del ‘divertimento’: nella prima ogni giorno dal 12 al 16 luglio verrà dedicato alla pratica di uno sport diverso, nella seconda dal 19 al 23 luglio ogni giornata verrà proposta un’attività artistica diversa e infine dal 26 al 30 luglio insieme all’associazione ‘Il tappeto di Iqbal’ verranno proposte attività di vario tipo insieme a quattordici ragazzi provenienti da Napoli che saranno ospiti nella nostra città e sarà un’occasione unica per fare nuove amicizie e scoprire nuove realtà.

Il programma definitivo dell’iniziativa con tutti i dettagli verrà comunicato a breve: nel frattempo per chi desiderasse partecipare alle tre settimane è possibile iscriversi utilizzando il form online all’indirizzo sulla pagina Facebook dell’associazione; la quota di partecipazione è fissata in 5 euro.