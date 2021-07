Strisce blu gratis ad agosto

TORTONA - Da lunedì 9 a sabato 21 agosto, come già negli anni passati, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la società Ica gestore del servizio, ha disposto la sospensione del pagamento dei parcheggi, gli stalli di colore blu a raso nelle piazze e strade della città, consentendo quindi ai cittadini di usufruirne gratuitamente durante le settimane centrali del mese.

Inoltre, è stata concordata la possibilità di usufruire di agevolazioni per l'abbonamento ai residenti nella zona di via Giulia - area Lavello, in considerazione dell'indisponibilità di una parte degli stalli gratuiti al parcheggio del Lavello, interdetti per motivi di sicurezza, e la contemporanea occupazione dei parcheggi presso il cortile dell'Annunziata, teatro delle principali manifestazioni estive.