Spacciatore ubriaco minaccia i Carabinieri ma viene arrestato

PONTECURONE - Nell’ambito di specifici accertamenti successivi a una richiesta di intervento al 112, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 42enne marocchino per minaccia a pubblico ufficiale e denunciato l'uomo in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella serata di lunedì, i Carabinieri di Pontecurone sono intervenuti nei pressi del bar “Opera Cafè” dove era stata segnalata la presenza di un soggetto in evidente stato di ubriachezza molesta. Gli operanti, giunti sul posto, hanno individuato l’aggressore il quale ha tentato, invano, di eludere il controllo fuggendo a piedi e minacciando i militari brandendo un collo di bottiglia in vetro ma venendo tuttavia prontamente bloccato. La successiva perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire all’interno della tasca dei suoi pantaloni un involucro in plastica contenente gr. 7,42 di cocaina e 240 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto sottoponendolo all’obbligo di firma.