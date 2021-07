Per la seconda volta in due anni non si ferma all'alt: giovane denunciato

ISOLA SANT'ANTONIO - È la seconda volta nel giro di due anni che un automobilista residente in provincia cerca di fuggire con la sua auto alla vista della Polizia Stradale; tentativi in entrambi i casi risultati vani in quanto l'uomo è sempre stato identificato e denunciato.

Lo scorso 2 giugno, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Tortona, impegnata nel controllo del territorio, sulla SP. 211, nei pressi del comune di Isola Sant’Antonio, ha intimato l’alt a un'Audi il cui conducente, invece di fermarsi, ha aumentato la velocità dandosi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce, imboccando una stradina isolata di campagna.

Ciò non è bastato: infatti grazie alla capillare conoscenza del territorio da parte degli uomini del Distaccamento della Polizia Stradale di Tortona e alla collaborazione di alcuni residenti della zona, il trasgressore è stato subito rintracciato.

Il giovane, giustificatosi dicendo di non essersi fermato per paura di essere sanzionato, oltre a rispondere delle violazioni amministrative legate al Codice della Strada, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria per resistenza a Pubblico Ufficiale, stante la pericolosa, per gli operatori e per i terzi inconsapevoli, condotta di guida tenuta nel tentativo di eludere l’attività d’istituto della pattuglia.