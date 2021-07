Torna 'Cantarà e Catanaj' a fine luglio

TORTONA - Il 25 luglio, ultima domenica del mese, ritorna la fiera di anticaglie “Cantarà e Catanaj”, tradizionale mercatino di antiquariato minore che viene allestito in città da più di trent’anni, con una edizione “straordinaria”, la 80ma, dopo lo “stop” dello scorso aprile imposto dall’emergenza pandemica da Covid-19.

Una iniziativa programmata dall'amministrazione comunale allo scopo di rivitalizzare l’iniziativa dopo il lungo periodo di fermo e supportare la ripresa del comparto economico interessato e di quello che si trova nell’area di svolgimento dell’iniziativa e, più in generale, sostenere la ripresa delle attività radicate nella tradizione locale e i momenti di animazione del centro urbano, pur in un contesto ancora emergenziale. I numerosi banchi che animano il mercato saranno presenti già dalle prime ore del mattino lungo la via Emilia e in piazza Duomo, portando nel centro storico della città un’atmosfera tipica di altri tempi grazie ad una esposizione davvero nutrita di “catanaj”, ossia di cose vecchie ed usate, che in passato si custodivano nella “cantarà”, mobile rustico ad uso dispensa proprio delle case di campagna di una volta. La sempre sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completa il quadro dell’evento e lo ravviva.

Anche quest’anno l’istituto di credito e tesoreria del Comune di Tortona, la Bper Banca, è il sostenitore della fiera, pubblicizzata attraverso la realizzazione di manifesti, locandine e cartoline che raffigurano angoli artistici di Tortona e del suo territorio: il soggetto prescelto per le edizioni 2021 consiste nella rivisitazione del disegno utilizzato nell’anno 2009 - caratterizzato dalla raffigurazione dell’ospedale di Tortona sullo sfondo - commemorando il particolare momento storico che stiamo attraversando. Ad affiancare la fiera con le sue testimonianze del passato, ci sono diverse proposte di carattere artistico-culturale, come la mostra permanente sul Divisionismo in corso Leoniero dalle ore 15 alle 19 o il Museo Diocesano in via Seminario, aperto dalle 16 alle 19, o Palazzo Guidobono in piazza Arzano con l’originale Atelier Sarina, dalle 15 alle 19.30.