Conoscere la 'Stregoneria politica'

TORTONA - Venerdì 16 Luglio, alle ore 21, presso il circolo "Dal Kiosco" situato all'interno del centro sportivo Audax, con ingresso in via Cabruna, Azione Tortona presenterà il libro "Stregoneria Politica", un manuale di comunicazione politica non convenzionale.

L'autore, Guido Taietti, ribalta il concetto di marketing politico, fornendo dunque una prospettiva diversa dal solito, dove l'obiettivo è fare in modo che piccoli attori politici possano comunque impostare la propria partita comunicativa con nuove regole e nuovi principi.

Durante la conferenza interverranno anche Gianmario Pesare, referente culturale di Azione Tortona, e Marco Gotta, giornalista di diverse testate locali.