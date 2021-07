Due appuntamenti 'verso le stelle'

CASASCO - Due conferenze in due giorni con al centro la passione per l'astronomia in questo fine settimana.

Domani, venerdi 16, in occasione della festa patronale di Casasco, sarà inaugurata la 'Big Bench' numero 129, situata di fronte all'Osservatorio. Successivamente si svolgerà una rappresentazione teatrale nel piazzale e seguirà, alle ore 21 per i soli soci, la conferenza "Il cielo d'estate" con visita guidata del cielo.

Sabato 17 luglio sarà raccontata la storia di SpaceX, dai primi razzi, ai progetti attuali e futuri. Da quando Elon Musk fondò la sua azienda aerospaziale sono numerosi i traguardi raggiunti da SpaceX, dal primo razzo a propellente liquido, al viaggio dei due astronauti della NASA verso l'International Space Station.

Solamente chi è già iscritto all'associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente può prenotare il proprio posto. Per iscriversi, compilare il form al seguente link: è poi possibile pagare la quota associativa di 10 euro all'ingresso.