Inail e Regione Piemonte: al via gli open days per alcune categorie di lavoratori

ALESSANDRIA - Inail e Regione Piemonte danno il via alla campagna vaccinale Inail sull’intero territorio regionale: l’appuntamento in agenda per Alessandria è lunedì 19 luglio con un Open day organizzato presso l’hub vaccinale pubblico Caserma Valfrè, in Via Montebello della Battaglia 1. L’iniziativa, nata in stretta collaborazione con le strutture sanitarie della Regione Piemonte, vede coinvolto personale sanitario dell’Istituto appositamente formato per concorrere alla piena realizzazione dei punti straordinari di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

Una serie di appuntamenti in tutto il Piemonte. L’Open day di Alessandria fa parte di una serie di appuntamenti programmati in modo da coprire la maggior parte del territorio regionale: a Cuneo la giornata dedicata è prevista il 16 luglio, nel Vercellese il 19 luglio, a Novara il 20 luglio e prossimamente sarà programmata anche la data di Torino, sempre presso gli hub vaccinali già costituiti dalle strutture sanitarie regionali.

Chi può accedere

Agli Open days Inail potranno accedere le lavoratrici e i lavoratori, maggiorenni all’atto della vaccinazione, che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione: i cui datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente secondo il d.lgs. 81/2008 (categoria aperta comprendente ad esempio colf e badanti dipendenti da datori di lavoro privati ecc.); di aziende che non abbiano convenzioni con strutture sanitarie private.

È già possibile prenotarsi sul portale della Regione Piemonte.

L’adesione alla campagna vaccinale può già avvenire, da parte di ciascun lavoratore in possesso dei requisiti, nella sezione dedicata del portale www.ilpiemontetivaccina.it, attiva per le province di Cuneo, Alessandria, Vercelli e Novara fino alle ore 24 di giovedì 15 luglio (prossimamente si apriranno le prenotazioni anche per Torino).

Gli appuntamenti, temporalmente differenziati per hub, prevedono un numero massimo di vaccinazioni per ciascuna giornata e per ciascun hub vaccinale.

Per assicurare con tempestività la più ampia copertura vaccinale a un maggior numero di lavoratori, nel corso degli Open days è somministrata esclusivamente la prima dose. Contestualmente sarà programmata la prenotazione per la seconda dose presso il centro vaccinale della Asl piemontese di competenza.

Al momento dell’identificazione presso ciascun hub è indispensabile effettuare la compilazione di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale ciascun lavoratore attesta di appartenere a una delle categorie indicate dal Protocollo del 6 aprile 2021 (essere dipendente di datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente/che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private).

Il direttore generale dell’Asl Al Luigi Vercellino ringrazia l’Inail per la collaborazione a completare la campagna vaccinale anti Covid 19 anche al livello provinciale, e sottolinea “un gesto concreto che testimonia la sinergia tra Enti finalizzata al raggiungimento di un obiettivo comune.”

“Con la programmazione di questi specifici Open days – commenta Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Piemonte - l’Istituto può contribuire ad ampliare la copertura vaccinale ai lavoratori, in possesso dei requisiti per accedere, offrendo una valida alternativa rispetto alle possibilità di vaccinazione previste in generale per la popolazione. In particolare sarà possibile intercettare quelle fasce di lavoratori che finora non hanno avuto la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione oppure non sono stati adeguatamente sensibilizzati sull’importanza di tutelarsi dal contagio anche in relazione al luogo di lavoro. Siamo giunti a questo risultato – prosegue Asaro - grazie alla proficua collaborazione con le strutture sanitarie della Regione Piemonte che ha pienamente condiviso la necessità di agevolare il più possibile l’accesso alla prenotazione per i lavoratori interessati, utilizzando per la pre-adesione il portale www.ilpiemontetivaccina.it, già familiare a migliaia di persone. Il mio particolare grazie va alle ASL che hanno collaborato con la massima disponibilità e professionalità con le Direzioni territoriali Inail per rendere possibile gli Open days”.

Calendario degli Open days

CUNEO

Hub Palazzo Bertello, via Vittorio Veneto 19 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Vaccinazioni: 16 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Prenotazioni: 12 luglio alle 9.00 - giovedì 15 luglio ore 24.00

ALESSANDRIA

Hub Caserma Valfrè, Via Montebello della Battaglia 1 - 15100 Alessandria

Vaccinazioni:19 luglio dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Prenotazioni: 12 luglio alle 9.00 - giovedì 15 luglio ore 24.00

VERCELLI

Hub Il Globo, via Vercelli 34 - 13012 Borgo Vercelli

Vaccinazioni:19 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Prenotazioni: 12 luglio alle 9.00 - giovedì 15 luglio ore 24.00

NOVARA

Hub Sala Borsa, Piazza Martiri della Libertà 6 - 28100 Novara

Vaccinazioni:20 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Prenotazioni: 12 luglio alle 9.00 - giovedì 15 luglio ore 24.00