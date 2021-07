Organi storici: la Stagione prende il via con le danze antiche

I CONCERTI - Sabato 17 luglio, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Solero prenderà il via la 42ª Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, organizzata dagli Amici dell’organo. In programma un concerto del prestigioso ensemble La Rossignol, famoso in tutto il mondo per l'attività concertistica e per la ricerca storica e musicologica. Strumenti antichi, canto, danze rinascimentali e organo portativo si uniranno per un grandioso spettacolo commemorativo del centenario dantesco, "L'Amor che move il sole e l'altre stelle", canti, musiche e danze tra il XIII e il XV secolo sopra alcuni versi della Commedia.



Domenica 18 luglio alle ore 17 nella parrocchiale di Casalnoceto avrà luogo il secondo appuntamento. All'affascinante organo Lingiardi, notevole per l'ampia tavolozza di sonorità strumentali, siederà il maestro veneto Roberto Padoin, che proporrà un programma di gradevole ascolto con brani di Speth, Pasquini, Haendel, Mozart e dell'Ottocento italiano. La prenotazione è vivamente raccomandata per i concerti; informazioni al 338 7193623 e www.amicidellorgano.org.

La Stagione è sostenuta da Fondazione CrAl, Fondazione SociAl, Fondazione Crt e Amag ed è patrocinata da Regione, Consiglio Regionale, Provincia e Comune di Alessandria, conservatorio Vivaldi, Club Unesco di Alessandria, Alexala e Confesercenti Alessandria.