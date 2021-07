C'è Riccardo Cattapan per la Bertram

TORTONA - La Bertram aggiunge al suo roster il centro 24enne Riccardo Cattapan. Albese, ex Junior Casale, Cattapan è reduce da alcune stagioni in serie A a Brindisi. Un'esperienza con pochi minuti in campo, ma utile per il giocatore per crescere e migliorare. Cattapan ora approda alla Bertram dove ritrova Marco Ramondino, suo estimatore, che l'aveva lanciato ai tempi di Casale. Sulla carta Cattapan sarà il quinto lungo di un roster che, con la sua ufficializzazione, manca solo delle due ali titolari.

Queste le prime parole ufficiali del giocatore: "Ringrazio la società e coach Ramondino per l’opportunità che mi hanno dato". Per il club è il general manager Ferencz Bartocci a dare il benvenuto al ragazzo. "Siamo contenti di aver riportato un piemontese nel roster della prima squadra".

(QUI IL COMUNICATO UFFICIALE)