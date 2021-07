Da Macerata a Tortona per un reclamo

MOGLIANO - Oltre al danno, la beffa: non solo un abitante del posto, in provincia di Macerata, si era visto recapitare tre bollettini per complessivi 2mila euro che non andavano pagati, ma nella lettera era chiaramente indicata come filiale di riferimento quella di Tortona, distante oltre 500 km.

I bollettini con cui la banca aveva chiesto il rientro mensile di un mutuo che non è stato mai contratto - o meglio, si tratta del finanziamento che i residenti nelle zone terremotate hanno acceso per la ristrutturazione della propria abitazione danneggiata, interamente coperto dallo Stato tramite la cassa depositi e prestiti - erano subito stati rettificati dall'istituto bancario che ha ammesso l'errore. Nella lettera con cui li dichiarava ufficialmente errati, però, Intesa San Paolo indicava come istituto di riferimento in caso di necessità proprio quello di Tortona: l'errore non è casuale, perché nelle vicinanze di Mogliano ci sono sia la sede di Ortona che quella di Cortona - comunque anch'esse oltre i 150 km di distanza - ma la circostanza non può che far sorridere.