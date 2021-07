Progetto Tortona presenta 'La Musa sui Colli'

TORTONA - L’Associazione 'Progetto Tortona' lancia la prima edizione del concorso fotografico-letterario “La Musa sui Colli”: l’obiettivo del concorso è quello di stimolare la cultura, la conoscenza e la condivisione del territorio tortonese.

Il tema della prima edizione del concorso è “Un mondo dietro casa”. La diffusione della Pandemia da Covid-19 ha limitato gli spostamenti ed imposto un distanziamento fisico e sociale. L’impossibilità di allontanarsi da casa, ci ha fatto riscoprire dei luoghi che pensavamo di conoscere e davamo per scontati. Il tema del concorso fotografico-letterario è la rappresentazione di questa epifania collettiva, che per ciascuno assume un diverso significato.

Il concorso è aperto a tutti coloro che conoscono ed amano il territorio tortonese. Non sono previsti limiti di età. Tre sono le categorie: racconto breve, poesia e fotografia. La giuria del concorso è composta da Francesca Bagnasco, laureata in filosofia, libraia e lettrice, Davide Canepa, copywriter e cantautore con il nome d’arte “Mosto”, Gianluca Giordano, fotografo e Alice Massone, fotografa e artista. Gli elaborati dovranno essere inviati compilando un apposito form di iscrizione sul sito www.progettotortona.it.

Visitando il sito internet o le pagine Instagram e Facebook di 'Progetto Tortona', sarà possibile consultare il regolamento del concorso e conoscere i requisiti degli elaborati e le modalità di valutazione della giuria. Sono previsti dei premi per i primi tre classificati in ciascuna delle categorie. Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 23 agosto 2021.