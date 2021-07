Federico Poggio in semifinale alle Olimpiadi

TOKYO - Inizia bene l'Olimpiade degli alessandrini: Federico Poggio si qualifica per la semifinale dei 100 rana. Con 59''33 realizza il nono tempo e ottiene così il pass per la gara in programma nella notte, dalle 3.30, per volare in finale.

Poggio, cresciuto allo Swimming Club Alessandria e poi al Derthona, ora tesserato per Imola Nuoto e per le Fiamme Azzurre, ha nuotato nella settima e ultima batteria, insieme al compagno di nazionale Martinenghi e al 'mostro sacro' Adam Peaty.

"Sono molto soddisfatto, perché sono riuscito a tenere la forma che avevo al 'Sette Colli'. E, anche, a non emozionarmi: ho cercato di vivere questa gara come tutte le altre, senza farmi condizionare dal debutto olimpico. Felicissimo, adesso mi concentro sul secondo passaggio". La finale non è così lontana