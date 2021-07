"Bertram espressione del territorio"

ALESSANDRIA - "Vi seguirò dagli spalti: sono orgoglioso di guidare una provincia regina nello sport". Gianfranco Baldi ha accolto a Palazzo Ghilini la delegazione della Bertram Derthona, con Beniamino Gavio, Marco Picchi, il direttore amministrativo Alessandro Pirulli e Claudio Coffano, dirigente dell'ente, ma oggi soprattutto nella veste di amico e grande tifoso dei 'leoni'.

"Grato a chi ha vinto sul campo, allo staff tecnico, alla dirigenza. Al gruppo Gavio, che ho sempre avuto vicino, nei lunghi mesi dell'emergenza, ma anche in altre circostanze. Sempre a disposizione - sottolinea Baldi - una chiamata e l'aiuto, importante, è stato ogni volta immediato".

Una targa - "premio semplice, ma sentito" - che Marco Picchi riceve dalle mani di Baldi. "Ci stiamo abituando all'idea che siamo in A, il mercato lo dimostra. Però, voglio confessare lo scambio di messaggi con il dottor Gavio quando, ieri, è stato ufficializzato il calendario della Supercoppa. "Ci siamo anche noi, vedere il nostro nome fa effetto" ci siamo detti"

La squadra ha scelto la sede del ritiro: in sede dal 10 al 14 per visite e test, dal 16 a Salice d'Ulzio per preparare il debutto in Supercoppa, il 6 settembre. "Vogliamo essere l'espressione di tutto il territorio, di una provincia ai vertici dello sport - così Benimino Gavio - Ieri, dopo la riunione in Lega, l'amministratore delegato Ferencz Bartocci mi ha telefonato: è tutto in regola, siamo iscritti. Ci siamo, in A, per consolidarci, il mercato è stato condotto per questo obiettivo primario. E' vero, abbiamo realizzato una impresa, ma partendo da basi importanti e solide, che ho trovato quando, tre anni e mezzo fa, Picchi, Luigi Fassino e la dottoressa Pia Camagna mi hanno coinvolto".