La rete gas tortonese si amplia

TORTONA - L'amministrazione comunale di Tortona ha concordato con la Sim - Società Impianti Metano diversi interventi per estendere la rete di distribuzione del gas sul territorio cittadino. I primi lavori avranno inizio lunedì 2 agosto presso la zona industriale in regione Villoria, per la realizzazione di circa 650 metri di tubazioni a servizio delle aziende che hanno sede in quell’area.

Successivamente, tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022, saranno avviati altri due interventi, entrambi a servizio delle utenze domestiche: il primo in zona collinare, nei pressi di strada Bedolla e strada Sorlino, con 1,4 km di nuove tubazioni che raggiungeranno abitazioni in precedenza non servite dalla rete gas. L’altro interesserà invece la frazione Rivalta Scrivia, con circa 800 metri di nuovi impianti in strada Bellaria. Il costo dei lavori sarà interamente a carico di Sim.

“Si tratta di un intervento molto importante – ha dichiarato il vicesindaco Fabio Morreale – che risponde ad una richiesta più volte espressa dai residenti e dalle aziende che si trovano in queste aree ed assolve ad un impegno che l’amministrazione si era presa sin dall’insediamento. Questi interventi consentiranno di estendere la rete del gas dove non era mai arrivata prima, a vantaggio di numerose famiglie ed attività economiche che non potevano usufruirne. Un ringraziamento per la disponibilità e il grande spirito di collaborazione alla Società Impianti Metano che ha accolto in pieno le nostre richieste”.